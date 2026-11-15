Urtasun defiende resolver los problemas en vez de vivir de ellos como el "sheriff" Albiol

Barcelona, 15 de noviembre de 2026. El ministro de Cultura y número 2 de los Comuns-Front Ampli por Barcelona, Ernest Urtasun, ha defendido resolver los problemas de la gente en vez de vivir de ellos, algo de lo que acusa al candidato del PP por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, "haciéndose el sheriff en las redes". Lo ha dicho en un acto de campaña este domingo en Badalona (Barcelona), ante unas 300 personas según la organización, junto al ministro de Derechos Sociales y portavoz de la campaña, Pablo Bustinduy; la número 5 por Barcelona, Lucía Martín, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. (Fuente: Frente Amplio)