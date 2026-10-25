Urtasun reprocha a Junts que su única obediencia "es a la patronal"

Barcelona, 25 de octubre de 2026. El ministro de Cultura y número 2 de la lista de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha reprochado a Junts que su única obediencia "es a la patronal, sea catalana o sea española", en respuesta a las palabras de la candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, que aseguró este sábado que Junts es el único partido de obediencia catalana que se presenta a las elecciones generales. Lo ha dicho este domingo en un acto de los Comuns en Blanes (Girona), junto a la candidata al Congreso de Comuns-Frente Amplio en Girona, Júlia Boada, donde ha defendido que "obedecer al pueblo de Catalunya es dar apoyo a las subidas del salario mínimo", dar apoyo a la reforma laboral y aprobar la moratoria antidesahucios y la prórroga de los contratos de alquiler. (Fuente: Junts)