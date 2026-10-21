Urtasun ve una "operación para quitar el voto" a los nacionalizados por la 'ley de nietos'

Barcelona, 21 de octubre de 2026. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que existe una "operación para quitar el voto a ciudadanos que son de pleno derecho", en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de suspender el voto en las elecciones generales para los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no demuestren ser descendientes de exiliados. En declaraciones este miércoles en Barcelona, ha asegurado que es una "cuestión gravísima y una voluntad por parte de determinados poderes judiciales de alterar el censo electoral", y ha añadido que es un atropello y que será una resolución muy difícil de cumplir por parte de los consulados.