Urtasun ve a sus votantes más movilizados y avisa de que el PSOE solo no frenará a PP-Vox

Barcelona, 14 de noviembre de 2026. El ministro de Cultura y candidato de Comuns-Front Ampli, Ernest Urtasun, ha asegurado este sábado que en el inicio de la campaña electoral percibe una movilización "creciente" de su electorado y ha advertido de que el Partido Socialista solo no llegará a formar un gobierno de coalición progresista que frene a PP y Vox, según él. Lo ha dicho en declaraciones a los medios en el Mercat de Pagès de El Prat de Llobregat (Barcelona), donde Urtasun ha defendido que "la victoria pasa por un gran resultado" de su formación, algo que, según ha señalado, ya se empieza a notar en las encuestas publicadas este mismo sábado.