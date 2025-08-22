Valderrama sobre el centro ilegal desmantelado en Elche: "No podemos consentir estas cosas"

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha recalcado este viernes, respecto al centro ilegal de cuidados a personas dependientes desmantelado esta semana en la localidad alicantina de Elche, que "no podemos consentir que estas cosas ocurran y más con personas necesitadas". En ese sentido, ha explicado que la Policía de la Generalitat junto a la Policía Local realizaron una inspección del inmueble y tras detectar la situación se pasó la investigación al Cuerpo Nacional de Policía.