Valenciaport cree que ahora "no es el momento" de "poner pegas al gas"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha señalado que Europa estaba apoyando el gas y la sustitución de los barcos para utilizar el combustible del gas desde hace tres años, y que algunas empresas portuarias se adaptaron a las reivindicaciones de Bruselas, por ello cree que "no es el mejor momento" de "poner pegar al gas" debido al déficit energético derivado del cierre del gaseoducto entre Argelia y Marruecos. "No se puede decir de la noche a la mañana que ahora no nos interesa el gas", ha explicado Martínez quien cree que esto podría provocar el desvío de tráfico marítimo "de un sitio a otro".