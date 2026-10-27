Vaquero (PNV) advierte que "no tiene justificación ni cabida" la violencia en Euskadi

Bilbao, 27 de octubre de 2026. La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha condenado "firmemente" los graves "actos de violencia" cometidos en Bilbao por encapuchados tras las protestas contra un acto del agitador Vito Quiles, que no llegó a celebrarse, y ha afirmado que estos altercados no tienen "justificación" ni "cabida" en Euskadi, como tampoco sus autores. Además, ha apelado a "no normalizar estos episodios" violentos y ha defendido que haya "más democracia frente al totalitarismo". (Fuente: PNV)