Vaquero (PNV) cree que Puente debe "asumir responsabilidades" del accidente ferroviario de Urda

San Sebastián , 31 de octubre de 2026. La portavoz del PNV en el Congreso y candidata por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, cree que el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tiene que "aclarar lo sucedido", pero también "asumir responsabilidades". En declaraciones a los medios de comunicación en un acto de la formación jeltzale en el Náutico de Donostia/San Sebastián, Vaquero, acompañada de la candidatura de su partido por Gipuzkoa en las elecciones generales del 29 de noviembre, ha respondido en estos términos a las preguntas sobre si Puente debería dimitir. (Fuente: Imágenes Cedidas)