Vaquero (PNV) dice que trabajarán en Madrid para completar el Estatuto

Bilbao, 25 de octubre de 2026. La cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa al Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha expresado el compromiso de su partido de trabajar en Madrid para que el Estado desarrolle por completo el Estatuto de Gernika y para que "el Congreso no sea un muro" y acepte el nuevo "que se acuerde en Euskadi". Vaquero, acompañada por los cabezas de lista de Bizkaia y Álava, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, respectivamente ha recordado este domingo en San Sebastián el 47 aniversario del Estatuto de Gernika y ha advertido de que el PNV no va a permitir "pasos atrás" en el autogobierno de Euskadi. (Fuente: Imágenes Cedidas)