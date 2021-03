El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que está "muy lejos" de los últimos movimientos políticos producidos en Madrid y ha mostrado su confianza en que no "afecte" a lo común. "Estoy muy lejos de eso. En vez de a 400 kilómetros parece que está a 4.000. Yo me he dado de baja ya de esa manera de hacer política. Entonces no quiero saber nada", ha sostenido.