El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado que se presentará al debate de investidura como presidente de la Junta aunque le puedan "partir la cara" al no sumar una mayoría. "Desde luego lo cómodo es cruzarme de brazos, no preparar el debate, no ir a que te puedan partir la cara y esperar a que el tiempo pase, pero esto no está hecho para cobardes ni para acomodados", ha sentenciado.