Las ventas de los servicios e industria se disparan en agosto al 6% y al 10,8% respectivamente

Madrid, 16 de octubre de 2026. El sector servicios registró un aumento de su facturación del 6% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,3 puntos superior a la del mes anterior, según datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, la cifra de negocios de la industria se disparó un 10,8% en agosto en relación al mismo mes de 2025, tasa más de seis puntos superior a la de julio y la más elevada desde el pasado mes de abril, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).