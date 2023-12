Veterinarios piden no regalar un animal estas navidades sin que se medite previamente

El Colegio de Veterinarios de Madrid desaconseja regalar un animal por Navidad si se desconoce la responsabilidad de atenciones y cuidados que supone su tenencia. El abandono de animales domésticos sigue siendo, un año más, uno de los principales problemas de bienestar y calidad de vida de los animales en España y para evitarlo es importante que no se trate de una decisión tomada a la ligera. Como ha recordado el vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid, Manuel Lázaro, en declaraciones a Europa Press Televisión, "el problema no está en regalar, sino en regalar sin haberlo meditado correctamente. Si los padres están de acuerdo en que es una buena opción introducir una mascota en la familia y queremos aprovechar los días de Reyes o Papa Noel no hay ningún problema por utilizar esas fechas".

