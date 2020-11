Viajeros "sorprendidos" al no mostrar resultados PCR en aeropuerto Manises

Viajeros procedentes de Suiza que han llegado al aeropuerto de Manises en València este lunes han explicado los pasos del protocolo de seguridad en el aeropuerto como son la toma de temperatura y la presentación de un código QR con un formulario en el que especifican si son negativos en Covid tras la realización de un test PCR. Muchos usuarios se han mostrado "sorprendidos" de que en València no les hayan pedido el resultado de esta pruebas. "Me parece bien esta medida pero ya que tengo los resultados lo podría enseñar en vez de que me tomen la temperatura", ha explicado una viajera del vuelo Zúrich-València.