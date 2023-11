Víctima de violencia de género: "Me decía que para hacerme daño mataría a mi hija"

Superar el miedo, la soledad y los daños psicológicos de ochos años de violencia de género son algunas de las heridas que intenta curar una mujer que todavía vive amenazada por su expareja, quien le llegó a decir que para hacerle daño "mataría a mi hija". Así lo ha asegurado esta mujer quien hace cinco años consiguió alejarse de su agresor y poner fin a una situación de violencia física y psicológica que padeció durante ocho años y que fue incapaz de expresar. "Yo pensaba que todo lo que me pasaba era normal. El día que no me pegaba lo veía raro. Al día siguiente la paliza era más grande", ha relatado esta mujer quien admite que sintió mucha soledad porque su agresor siempre le decía que su familia no le quería. Años después todavía siente mucho temor hacia su agresor por la posibilidad de que llegue a hacer daño a su hija de once años de edad cuando él disfruta de sus permisos penitenciarios: "Mi hija tiene que quedarse en casa encerrada o tiene que ir con mil ojos por la calle porque no sabe lo que puede pasar. Él siempre me decía que para hacerme daño mataría a mi hija, cuando es su hija también".