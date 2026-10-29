Víctimas dana sobre accidente de Urda: "Entendemos el dolor de esas familias más que nadie"

Valencia, 29 de octubre de 2026. La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha asegurado este jueves que el accidente ferroviario en Urda (Toledo) con más de 70 víctimas mortales, les ha "removido" y ha asegurado que "entendemos el dolor de esas familias más que nadie aunque sean situaciones que no son similares". Álvarez ha participado este jueves en la marchas convocadas este jueves en memoria de las víctimas, y ha agradecido a los CLER y a todas las personas que les acompañan en estas marchas "de la memoria" y ha recordado que fueron precisamente los CLER quienes hace un año hicieron por primera vez este recorrido, justo cuando las familias estaban en el funeral de Estado.