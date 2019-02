Víctimas Metro València "contentos" por la apertura del juicio oral

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro de València, Rosa Garrote, ha manifestado que se sienten "contentos" por la apertura del juicio oral a ocho ex altos cargos de Ferrocarrils Generalitat Valenciana por el accidente de metro que costó la vida a 43 personas. El auto de la jueza ha llegado 13 años después del accidente, lo que Garrote ha señalado demuestra "que aunque sea duro, sino lo intentas no lo consigues" y ha asegurado que "no se pondrán límites" para que se establezca "la responsabilidad directa de los directivos".