Vigilancia Mágica consigue “pillar in fraganti” a los Reyes Magos

¡Última Hora!¡Los Reyes Magos pillados in fraganti justo cuando dejaban los regalos en las casas de los niños! "Vigilancia Mágica", una iniciativa de Movistar Prosegur Alarmas y Accenture Song aúna creatividad e inteligencia artificial para comprobar empíricamente un acontecimiento muy especial.Las cámaras de seguridad han sido testigos de la entrada de Papá Noel y de los Magos de Oriente en los hogares españoles, una prueba irrefutable, para niños y mayores.Vigilancia Mágica parte de una observación cada vez más extendida: el acceso a pantallas y la sobre información hace que muchos niños puedan perder la inocencia antes de tiempoPor eso, a través de la web vigilanciamagica.com, se podrá hacer un seguimiento exhaustivo de cada uno de los pasos de los Reyes y Papá Noel.Bienestar, imaginación o creatividad: en esta tarea mágica, los expertos hablan de diversos beneficios psicológicos y emocionales para los más pequeños. Porque en este caso una imagen vale más que todos los sueños imaginables.