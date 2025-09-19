Viveros Más de Valero, Pyme del Año en Castellón

200 especies de plantas y todo un abanico de plantas para fines decorativos.Viveros Más de Valero se ha convertido en la Pyme del Año 2025 en Castellón, un premio otorgado por la Cámara de Comercio y Banco Santander.Con base en Segorbe, esta pyme de origen familiar nace en 1996 y tiene un media aproximada de 200 trabajadores. Su facturación alcanza los 24 millones de euros anuales y tienen en el mercado internacional su principal actividad.El entorno y la sostenibilidad de todos sus procesos es fundamental en su día a día.Otro de sus pilares fuertes es la financiación.Desempeño, trabajo en equipo, cercanía y buen hacer, en Viveros Más de Valero siguen trabajando para crecer y mantener el proyecto vivo durante muchos años más.