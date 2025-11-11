Vox considera que la izquierda ha utilizado la comisión de la dana "para hacer un circo"

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, considera que los partidos de la izquierda han utilizado la comisión de la dana en el parlamento valenciano "para hacer un circo", en el que han querido "calentar" la voluntad de las personas" y "manipular" a las víctimas. En este sentido, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleve "siete años impidiendo una sola obra que podría haber salvado la vida a la mayoría de las víctimas". Asimismo, Llanos ha destacado que el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, sí que ha respondido a algunas de las cuestiones formuladas por Vox durante la comparecencia.