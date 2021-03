Vox, sobre decisión de Iglesias: "Los madrileños ya saben lo que no tienen que h - EuropaPress.TV (Europa Press)

El vicepresidente de Acción Política y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha valorado la decisión de Pablo Iglesias de ser candidato de Unidas Podemos a presidir la Comunidad de Madrid. "Ya saben los madrileños lo que no tienen que hacer, con el mal no se dialoga, no tienen ni que planteárselo", ha indicado.

