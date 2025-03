La coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha asegurado este lunes que no le sorprende la investigación que lleva a cabo en secreto la Fiscalía Anticorrupción contra el partido político por un presunto delito de financiación ilegal. "Bueno, ¿qué decir de Fiscalía? No me sorprende nada ninguna investigación", ha dicho en declaraciones a la prensa desde el Tribunal Supremo (TS).