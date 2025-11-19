Publicado 19/11/2025 15:01:05 +01:00CET

Vox muestra "buena sintonía" para apoyar la investidura de Pérez Llorca

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que hay "buena sintonía" con el PP y "predisposición" a apoyar la investidura de Juanfran Pérez Llorca como candidato a presidir la Generalitat, aunque ha subrayado que el acuerdo todavía no está cerrado y no ha querido entrar en cuáles son las líneas rojas de su partido. Sí ha apelado a la "responsabilidad" y a la "altura de miras" del PP con la "estabilidad" de la Comunitat Valenciana, sobre todo en la reconstrucción tras la dana. "El Partido Popular tendrá que estar a la altura, y confiamos en que sepa estarlo para cerrar un buen acuerdo para los valencianos y apoyar la investidura". Llanos ha explicado que PP y Vox están "en negociaciones" para llegar a un acuerdo que "no está cerrado".

