Vox negociará con Pérez Llorca "medidas muy concretas" para darle apoyo como sucesor de Mazón

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que su partido negociará con Juanfran Pérez Llorca, el candidato propuesto por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, "medidas muy concretas" que ya abordaron con los 'populares' en el acuerdo de investidura de Mazón o en los dos últimos presupuestos autonómicos. Además, ha garantizado que "a Vox le importa en todo momento la estabilidad" política para la reconstrucción tras la dana y ha reiterado que su formación quería que el PP propusiera un candidato para empezar a negociar: "No nos importa quién sea la persona, sino las políticas concretas".