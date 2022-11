Vox ha avisado este lunes de que no permitirá que se "criminalice" la labor de la Guardia Civil en la frontera de Ceuta y Melilla para atacar al Gobierno, que cree que debe dimitir "por mil razones" pero "no se puede usar" a las fuerzas de seguridad para ello. "De una comisión de investigación promovida por Podemos y por Bildu no esperamos nada bueno", ha reconocido el vicepresidente de Vox Jorge Buxadé.(Fuente: Vox)

Más información Guardia Civil

VOX