Vox rompe la negociación con PP en Extremadura un día antes de la constitución de la Asamblea

Vox ha roto la negociación que venía manteniendo en la última semana con el PP para la formación del gobierno de Extremadura un día antes de la constitución de la Asamblea de la región, que tendrá lugar este martes, 20 de enero. Fuentes del PP extremeño han confirmado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha recibido esta mañana un correo de Vox, en el que con solo una frase, dan por rota la negociación con el PP sobre la gobernabilidad de Extremadura. Desde Vox, su portavoz nacional, José Antonio Fúster, ha situado en el presupuesto de las consejerías el "problema" en las negociaciones con el PP(Fuente: Europa Press/Vox/PP)