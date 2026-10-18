Woody Aragón usaría la magia para cambiar "el mundo entero" y hacerlo "más ilusionante"

TOLEDO, 18 de octubre de 2026. El mago Woody Aragón cree que al mundo actual le hace falta "más ilusión, más magia, más compartir" y más divertirse con la familia y los amigos y tener menos preocupaciones y por eso, si tuviera que cambiar algo usando su profesión, "cambiaría el mundo entero" para hacerlo "más mágico y más ilusionante". Con motivo de la próxima celebración del Festival Internacional de Magia Toledo Ilusión, que este año celebra 20 años --del 29 de octubre al 1 de noviembre--, Aragón considera que en la época actual "todo va mejor" que hace años "excepto el optimismo", que es algo que se ve "más complicado a futuro".