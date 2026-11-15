Yolanda Díaz aspira a convertirse en la primera mujer y española al frente de la OIT

Madrid, 15 de noviembre de 2026. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aspira a convertirse este lunes en la primera mujer y la primera española en dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en una votación en la que se enfrentará al actual director general del organismo, el togolés Gilbert F. Houngbo, que opta a la reelección, después de que el otro candidato, el exministro peruano Javier González-Olaechea, renunciara a su candidatura el pasado 4 de noviembre. (Fuente: Europa Press/OIT/Comisión Europea/Ministerio de Trabajo)