El Gobierno retoma el proyecto de un centro para albergar a inmigrantes en Málaga y critica falta de previsión anterior

Se trata de una instalación para acogerlos mientras se realizan las tareas de Extranjería, competencia de la Policía Nacional

La subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, ha afirmado este jueves que el Ejecutivo retomará el proyecto de unas instalaciones para albergar de manera inmediata a los inmigrantes que llegan en pateras, para que no se dependa del uso de polideportivos municipales o de la colaboración municipal, durante los trámites y actuaciones que tiene que hacer Extranjería, dependiente de la Policía Nacional.

Se trata de unas instalaciones "que ante la falta de previsión anterior vamos a tener que poner en marcha y espero que en el menor tiempo posible", ha dicho.

Gámez, que ha sido preguntada por los periodistas por el futuro centro de atención a inmigrantes, ha recordado que el Gobierno del PP "era consciente del ritmo que llevaba la llegada y el fenómeno migratorio hacia nuestras costas y, en concreto, a Málaga", y tal era así, ha continuado, que "hace más de un año se barajaron distintas soluciones en el puerto, cada uno con su complejidad desde el punto de vista de lo que había que hacer constructivamente", pero "ahí se quedó".

Así, ha asegurado que este proyecto "necesariamente" lo han retomado: "Nos hace falta una instalación, que no sea dependiente del uso o de la colaboración municipal; no porque no la quieran prestar sino porque la que tenemos es insuficiente".

En este punto, la máxima representante del Gobierno en la provincia ha agradecido la colaboración municipal, pero ha agregado que "creemos que tenemos que dar una solución más estable que la que tenemos hasta ahora".

Por todo ello, ha incidido, se ha retomado aquello "que se quedó varado desde hace más de un año para darle una solución con la que podamos atender a la llegada inmediata a las personas migrantes a Málaga y al puerto".

"AVANZAR CUANTO ANTES"

"Esperemos que lo podamos avanzar cuanto antes", ha confiado, explicando que "la llegada no se programa y la tenemos que ir respondiendo de la mejor manera posible y, de hecho, así se está haciendo, tanto en el polideportivo municipal José Paterna como en las instalaciones que tiene la propia Comisaría Provincial".

Por otro lado, ha señalado que la inmigración está teniendo un ritmo creciente respecto al año anterior en relación con las llegadas, ya que "hemos superado en número lo que tuvimos el año pasado".

"Vamos a tener un número creciente de una manera importante, por lo que parece, al año anterior pero también es cierto que el año anterior ya fue un crecimiento muy relevante en más del doble del anterior; y el anterior cuatro veces más que el anterior; y el anterior tres veces más que el anterior", lo que, a juicio de Gámez, "significa que era conocido y previsible la llegada de inmigrantes que estamos teniendo en estos momentos".

Para la subdelegada del Gobierno en Málaga, "si era previsible hubiera sido deseable y conveniente que nos hubiéramos encontrado con instalaciones, dispositivo y organización perfecta para atender esta demanda de asistencia humanitaria y de seguridad", ha criticado.

"Estamos haciendo todo lo posible, afortunadamente, y ahora, incluso, con un polideportivo que nos ofrece menos espacio estamos solventando de manera adecuada la llegada de inmigrantes a nuestras costas y Málaga", ha manifestado.

"Espero y deseo que nuestra propia gestión que lleva este Gobierno, escasamente dos meses y, en Málaga, mi persona, algo más de un mes, podamos hacerlo lo bastante rápido para que esta solución no sea dependiente de la colaboración" municipal, ya que la misma "se puede ver en algún momento complicada por el uso de esas instalaciones deportivas que tienen que tener uso previo que no estaban baldías ni vacías".

Por otro lado, se ha referido al espacio para Cruz Roja, que tiene que ver con el fenómeno migratorio, en el puerto de Málaga, de la que ha dicho "que está marchando en orden" con la Autoridad Portuaria y "hasta donde yo sé, sin ninguna complicación": "Llevará el tiempo que necesite para ponerlo en marcha pero administrativamente no tiene ya ningún inconveniente".

No obstante, ha continuado, "nosotros estamos hablando de algo más, no sólo atención de Cruz Roja, son las actuaciones policiales que hay que hacerlas a la llegada inmediata de los migrantes y que hasta ahora por ser número elevado y no tenían cabida en dispositivos naturales, como la Comisaría, por lo que se está haciendo en un polideportivo".

"Son otras instalaciones que nosotros ante la falta de previsión anterior vamos a tener que poner en marcha y espero que en el menor tiempo posible", ha dicho, pero mientas tanto "tenemos que estar funcionando como lo estamos haciendo ahora y espero que el máximo tiempo posible con la colaboración municipal que hemos tenido hasta ahora".