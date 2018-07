Abogado de 'La Manada' dice que podrían salir hoy y critica que sea "la calle" la que dicte resoluciones

Publicado 22/06/2018 14:12:10 CET

El abogado de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada', Agustín Martínez Becerra, ha asegurado este viernes que sus defendidos podrían salir "hoy" de prisión, tras haberse notificado el auto de libertad y haber abonado las fianzas correspondientes fijadas en el mismo, al tiempo que se ha mostrado "sorprendido" por que las fuerzas políticas se hagan eco del rechazo de "la calle", siendo ésta la que parece que "dicta las resoluciones judiciales".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Martínez Becerra se ha referido a la decisión de la Audiencia de Navarra de dictar libertad provisional para los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual en los Sanfermines de 2016.

En este sentido, el letrado ha explicado que cuando se dictó el auto por el cual se medía la prisión provisional se fijaba el riesgo de fuga en relación con la petición de la condena, que era superior a 25 años. No obstante, ha añadido que teniendo en consideración que la condena es "bastante inferior" por un delito "bastante más leve", existiendo además un voto particular "discordante", que considera que la sentencia debería se absolutoria, era "absolutamente lógico y razonable" que se produjese la puesta en libertad de sus representados a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

Así las cosas, ha afirmado que toda vez que el juzgado tenga conocimiento del depósito de las fianzas fijadas en el auto, sus defendidos serán puestos en libertad "a la mayor brevedad posible", por lo que "podría ser hoy". Además, ha asegurado que todos van a ir a sus domicilios correspondientes. "Van a estar con sus familias que, ciertamente, es el objeto de la demostración de la existencia de un arraigo", ha dicho.

RECHAZO SOCIAL

Preguntado por el rechazo social existente, ha manifestado que son conscientes de ello. De hecho, ha recordado que incluso el juez encargado del caso ha tenido que "cambiar su imagen", así como que los tres magistrados y él mismo han tenido que llevar protección durante el proceso judicial.

"Ellos son conscientes de que van a tener una situación muy complicada, pero es algo muy lamentable porque estas personas a día de hoy tienen las limitaciones que fija el auto pero los mismos derechos que el resto de las personas", ha lamentado y ha añadido que "es algo que se debería respetar y permanecer pendientes a las resoluciones judiciales que dicten los tribunales porque si el Tribunal Supremo (TS) indica que son culpables tendrán que cumplir una condena, pero si considera que son inocentes no tendrán que cumplir esa condena y serán ciudadanos perfectamente libres".

En este contexto, ha señalado que "todo el mundo" tiene derecho a criticar y a hacer valoraciones, si bien ha pedido que se hagan desde la "responsabilidad y el conocimiento de los hechos y contenidos de las resoluciones".

RECOMIENDA MIRAR LOS "ARGUMENTOS" DEL AUTO

"Ayer nos encontramos con que determinados políticos y grupos de opinión establecían que no estaban de acuerdo con la resolución que, ni tan siquiera habían leído", ha criticado y ha recomendado "mirar si los argumentos de contrario que se exponen son suficientemente válidos como para resolver de una determinada manera y de no ser así exponer cuáles son los criterios que se tenían en contra". De cualquier forma, ha rechazado la "negación por la negación", así como "la admisión de que una resolución no es justa simplemente porque no gusta", ya que a su parecer resulta "muy tercermundista".

Asimismo, ha indicado que es "innegable" el rechazo social por lo paradigmático del caso y por la presión de algunos grupos de opinión ante "una resolución que no era acorde a la esperada". No obstante, se ha mostrado "sorprendido" por que las fuerzas políticas se hagan eco de ello, ya que lo que da a entender a su parecer es que "la calle" es la que tiene que dictar las resoluciones.

"Es absolutamente sorprendente y delirante, sobre todo cuando lo hacen autoridades políticas que tienen una responsabilidad y el criterio para explicar a la opinión pública cuáles y cómo son los mecanismos de la Justicia", ha afirmado.

Por último, sobre la decisión de la Fiscalía de Navarra de recurrir en súplica el auto de la Audiencia Provincial, ha manifestado que esta institución ya expuso sus argumentos en el momento procesal oportuno por lo que ha subrayado que es "absolutamente imposible" que los argumentos que se vayan a exponer "ahora" puedan "torcer un criterio" que ya está fundamentado. Por tanto, "entendemos que no ha lugar a que tenga éxito el recurso de súplica que se presente", ha concluido.