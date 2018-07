PSOE-A dice que el PP-A está en una posición "inmovilista" sobre el sector público y que no va a aportar nada al diálogo

Actualizado 26/01/2011 15:46:11 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, ha acusado al PP-A de situarse en una posición "inmovilista y extrema" sobre la tramitación como proyecto Ley de reordenación del sector público andaluz, mostrándose convencido de que los 'populares' no van a aportar nada al diálogo establecido.

En rueda de prensa, Jiménez ha dicho que a su formación le gustaría conocer el modelo de administración pública que defiende el PP-A, pero que hasta el momento no le ha presentado ningún tipo de documento. "Nuestros teléfonos están abiertos y estamos manteniendo contactos muy intensos con los representantes de los trabajadores", ha añadido.

En esta línea, el portavoz socialista ha anunciado que su formación va a presentar un importante paquete de enmiendas que, según ha explicado, "van a pulir un magnífico texto, que con tota probabilidad va a contar con un importante respaldo de los representantes mayoritarios de los trabajadores, también de la ciudadanía y esperemos que de los grupos políticos".

Al hilo de ello, ha asegurado que su formación coincide plenamente con IULV-CA en la defensa de un modelo de administración pública de calidad al servicio de lo público. Así, ha dicho esperar que con este grupo parlamentario, con el que este miércoles mantienen un encuentro, puedan sentarse las bases de un acuerdo.

"Tenemos que defender a todos los trabajadores que están en la administración, tengan la condición de funcionario o no", ha subrayado Jiménez, quien ha asegurado que el PP-A "sólo se representa asimismo y a los intereses electorales a la desesperada del señor Arenas".

Tras poner en valor que dos de los tres sindicatos que están en la Mesa General de la Función Pública estén en el acuerdo (CCOO y UGT), el portavoz socialista ha dicho que su formación seguirá intentando que el acuerdo pueda ampliarse. No obstante, ha querido dejar claro que "dos no se ponen de acuerdo si uno no quiere".

Finalmente, ha retado a los firmantes de la próxima convocatoria de movilizaciones a que expliquen cuál es el mecanismo por el que se va a enchufar a trabajadores, cómo se les van a otorgar potestades a quien no es funcionario, o cuál va a ser el procedimiento para llevar a cabo privatizaciones.

"Todo son mentiras", ha aseverado Jiménez, quien ha indicado que en este asunto se ha visto distorsionado por una estrategia electoral provocada por las elecciones sindicales. Además, ha querido negar que haya ninguna enmienda de su formación destinada a que todas las agencias públicas se conviertan en agencias administrativas.