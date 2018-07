Aragón Exterior aumenta su actividad de internacionalización

Actualizado 26/01/2015 17:02:54 CET

La empresa pública Aragón Exterior ha aumentado su actividad de internacionalización un 68 por ciento en 2014, superando el millar de proyectos impulsados con pymes aragonesas.

El consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, ha subrayado que el pasado año la actividad de internacionalización de las compañías aragonesas se ha incrementado "más de un 60 por ciento" con respecto a 2013.

Durante la presentación del balance de actividad de la empresa pública, Bono ha expuesto algunos de los datos que demuestran que las compañías aragonesas "están plenamente concienciadas, en general, de la necesidad de aumentar su cartera de clientes en el extranjero y ahora tienen más facilidades para emprender esta aventura, como acudir a Aragón Exterior".

De hecho, la actividad de Arex se incrementó el año pasado un 68 por ciento respecto a 2013, con un total de 1.019 proyectos individualizados, confeccionados a la medida para otras tantas empresas de la Comunidad gracias al trabajo de sus profesionales y de una red de colaboradores en más de 30 países.

De manera paralela, Arex --sociedad adscrita a la Corporación Empresarial-- aumentó la facturación un 43 por ciento anual, lo que consigue mantener a la sociedad pública en números negros. Además de la línea de apoyo a la internacionalización de la empresa aragonesa, Arex desarrolla otra volcada en la captación de inversión extranjera en Aragón para cuya ejecución puso en marcha en 2014 el Plan Estratégico de Atracción de Inversiones.

MERCADO EUROPEO

El mayor aumento de la actividad de internacionalización de Arex y, por lo tanto, de las empresas aragonesas, se produjo en el mercado natural de las firmas de la Comunidad: el europeo. En ello ha destacado la puesta en marcha del Plan para la Construcción e Industria en Francia, que pretende incentivar a las pymes aragonesas a participar de las oportunidades que ofrece el mercado vecino.

En este sentido, en Europa occidental, el aumento de la actividad de Arex ha sido del 139 por ciento. Además, Sudamérica y Asia fueron dos de los destinos que concitaron mayor interés, aunque Norteamérica experimentó también una fuerte aceleración en cuanto a la demanda de las empresas, ha destacado el Ejecutivo aragonés en una nota de prensa.

El director de Arex, Ignacio Martínez de Albornoz, ha apuntado que el sector más dinámico a la hora de abrirse puertas en el extranjero fue el industrial (un 33 por ciento de los proyectos), seguido por el agroalimentario (21 por ciento) y la construcción (19 por ciento).

El incremento en los servicios de Arex ha sido posible gracias al aumento de los recursos, que en 2014 contó con fondos del Plan Impulso 2013. Este permitió financiar la creación de planes estratégicos específicos como el de posicionamiento online internacional, del que se beneficiaron 25 empresas, y también el Plan para la Construcción e Industria en Francia, con 266 pymes participantes.

Además, el Plan Impulso también sirvió para ejecutar en 2014 un programa de dinamización de sectores prioritarios --definidos en el Plan Estratégico-- como de la automoción, TIC, agroalimentario, logística.

'GARNACHA ORIGEN'

Durante el ejercicio pasado, ha continuado Martínez de Albornoz, han arrancado otros proyectos, como 'Garnacha Origen', una plan que ha conseguido agrupar a cuatro denominaciones de origen aragonesas (Calatayud, Campo de Borja, Cariñena y Somontano) y una catalana (Terra Alta) para la promoción conjunta del vino de esta uva singular, autóctona aragonesa, en EE.UU. En el programa participan 30 bodegas.

Otro proyectos han tenido que ver con clusteres/asociaciones sectoriales aragonesas como los sectores estratégicos (automoción, TIC, logística, agroalimentación).

En 2014 también siguió en marcha el programa Arex Network, de apoyo y colaboración entre pymes aragonesas y empresas tractoras que trabajan en Aragón. En él participan grandes compañías tractoras como GM España, Cemex, Yudigar, Gas Natural Fenosa y Syral.

Una de las acciones de Arex con mayor éxito y reconocimiento entre las compañías aragonesas es el Encuentro Internacional de Delegados, que en 2014 vivió su quinta edición en Zaragoza, con un nuevo récord de participación.

Se realizaron 700 entrevistas con los delegados que la sociedad en los cinco continentes y más de 30 países. En los Desayunos Arex, por su parte, participaron el pasado año más de 350 empresas aragonesas.

En este contexto de nuevos proyectos se enmarca la firma, en 2014, del convenio de colaboración con la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ) para coordinar la Comisión de internacionalización de la asociación empresarial provincial.

LÍNEAS DE TRABAJO

Respecto a la línea de Atracción de Inversión Extranjera, en Aragón Exterior se trabajó en 2014 en varios ejes: promoción, atracción, retención y soporte para las ya implantadas. En el área de Atracción se han producido contactos con varias decenas de posibles inversiones, se ha trabajado en 41 proyectos de inversión y se han atraído y acompañado a nuevos inversores que visitaron Aragón en la búsqueda de localizaciones para sus negocios.

El pasado año se diseñaron un total de ocho nuevos proyectos de inversión para empresas extranjeras, materializados en un presupuesto de ocho millones de euros a corto plazo y el mantenimiento de 200 empleos directos.

En cuanto a los eventos relacionados con la atracción de inversión extranjera, en 2014, destacaron cinco eventos sectoriales: Hamburger Logistiktage (Alemania, febrero), Farmborough Air Show (Reino Unido, julio), Shared Services Exchange (Holanda, septiembre), Madrid MRO (Madrid, octubre) y ZB automoción (Alemania, octubre).

También destaca la participación en ocho eventos en España: la presentación del Plan Estratégico en Madrid a Embajadas y Cámaras extranjeras, con la presencia de la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, en cinco eventos en España del Cuaderno de Venta (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla), además de dos actos con las Cámaras italiana y francesa.

En el marco de la promoción realizada, Aragón aparece por primera vez entre los primeros puestos del ranking del 'Financial Times' como región atractiva para la inversión extranjera. Además, 43.000 personas visualizaron en Youtube el vídeo promocional 'Come and Connect', coordinado por Arex.