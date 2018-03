Lambán dice que el Gobierno de Rajoy es "un problema de España", no solo de Aragón

Publicado 22/03/2018 12:15:38 CET

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria del Parlamento regional, que la acción del Gobierno de España de Mariano Rajoy "es un problema de España", no solo de Aragón, recalcando que el Ejecutivo aragonés no está para hacerle oposición.

Ha comparecido a petición de Podemos y ha aseverado que "nos consideramos parte del Estado y debemos participar en las políticas de Estado" siempre desde el precepto estatutario de la lealtad institucional entre ambas Administraciones. La relación "ha sido siempre respetuosa y leal", ha añadido, aludiendo al apoyo de su Gobierno al de Rajoy en el conflicto catalán, lo que "seguiremos haciendo porque lo indica el Estatuto y por convicción".

Lambán ha dicho que "no es Aragón quien sufre las políticas del Gobierno del PP, es toda España", añadiendo que "lo que se hace a Aragón se hace a toda España", insistiendo en que "la oposición al Gobierno de España no cabe esperarla de ningún Gobierno autonómico", sino que "la oposición a Rajoy hay que hacérsela en las Cortes Generales".

Esta "descoordinación" solo se podrá superar reformando la Constitución para convertir el Senado en una "verdadera" cámara de representación territorial.

El presidente ha defendido los acuerdos con otras comunidades en torno a problemas compartidos, como la despoblación, siempre en el horizonte de la reforma constitucional, aunque sea en algunos asuntos, como la delimitación de las competencias del Estado. Y ha apostado por consensuar una posición en el ámbito autonómico para trasladar a las Cortes Generales que "ninguna pretensión aragonesa" quede "aparcada" por "los designios de un Gobierno no solo injusto con Aragón sino con España entera".

Javier Lambán ha dejado claro que su Gobierno defenderá la Ley de Capitalidad "hasta las últimas consecuencias" y, por otra parte, ha defendido la reforma del impuesto de sucesiones, sobre lo que ha dialogado este miércoles con Cs en el Edificio Pignatelli.

"Este Gobierno tiene un proyecto bastante claro, una dirección bastante marcada y ha sido todo lo beligerante que podía respecto del Gobierno de España, pero cada institución sirve para lo que sirve y no es bueno usurpar funciones de unos a los otros". "No convirtamos esta cámara en ariete contra gobierno de España, no es su función", ha agregado.

QUEJAS Y DENUNCIAS

Lambán ha dejado claro que el Ejecutivo regional ha planteado numerosas "quejas y denuncias" respecto de los "incumplimientos" del Gobierno central, mencionando la obligación de consultar con la Comunidad las inversiones regionales recogidas en los Presupuestos Generales del Estado; la "necesidad" de este Gobierno de recurrir a las Fuerzas de Seguridad para hacer cumplir la sentencia de los bienes de Sijena; el "incumplimiento" de los acuerdos más relevantes de la Comisión Bilateral y las cartas enviadas por el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para dialogar sobre el desarrollo del convenio bilateral de financiación.

Ha llamado la atención sobre los acuerdos de la última Conferencia de Presidentes, echando en cara al Ejecutivo central que todavía no se haya presentado la Estrategia frente al Reto Demográfico, ni se ha concretado una propuesta de acuerdo sobre pacto por la Educación. Tampoco se ha creado la denominada 'tarjeta social' y hay un "olvido culpable" respecto al anunciado Pacto contra la Violencia de Género. Tampoco ha presentado el Gobierno de España ninguna propuesta para reformar la financiación autonómica.

El presidente aragonés se ha dirigido al secretario general de Podemos y diputado proponente, Nacho Escartín, para decirle que su Ejecutivo tiene la voluntad de entenderse con Podemos, como es el caso de los Presupuestos regionales, animando a "reducir las diferencias" porque "aquello que se comparte es mucho". Ha reiterado su oposición "rotunda" a cualquier transferencia de agua entre cuencas.

Ha valorado la propuesta del PAR de constituir un "grupo aragonés" de diputados en el Congreso, entre todos los partidos representados es aquella cámara, considerando que "sería una buena idea que hubiera cierta sintonía de planteamientos", pero "primero tiene que haberla aquí", pero pedir "consensos amplios" al PP es "pedir peras al olmo".

Por su parte, Escartín ha aseverado que "Rajoy está maltratando a Aragón" y ha propuesto a Lambán construir "un bloque fuerte contra Mariano Rajoy", lo que pasa porque el Gobierno de Aragón "tome la dirección más adecuada" para "plantar cara con más beligerancia cuando Rajoy nos maltrata".

El representante de Podemos ha llamado la atención sobre "los incumplimientos de la bilateralidad" y respecto de la Conferencia de Presidentes, especialmente en materia de financiación, a lo que se suman los recursos del Gobierno de España a leyes aragonesas, como la de emergencia social, y los incumplimientos en materia de infraestructuras.

"La bilateralidad es papel mojado" porque "vemos muchas fotos pero no llega una reforma del sistema de financiación autonómica", ha lamentado Escartín.

Ha proclamado que "los aragoneses no merecemos un Gobierno de España que no respeta la independencia de sus instituciones", criticando "el uso partidista del TC para bloquear las políticas progresistas", alertando contra el "maltrato claro y el afán de políticas recentralizadoras que no respetan nuestro autogobierno", a lo que se suma "el acoso y derribo a los ayuntamientos del cambio", como el de Zaragoza.

Ha exigido al Ejecutivo central que incremente sus inversiones en carreteras y ferrocarriles en Aragón, y ha alertado contra "la amenaza de trasvase".

Escartín ha tildado de "cómico" el Plan 300x100 presentado este miércoles por "M.Rajoy" en Teruel. Por otra parte, ha anunciado que Podemos solicitará la creación, en las Cortes de Aragón, de una Comisión de investigación sobre los crímenes de Teruel, en los que murieron dos guardias civiles y un ganadero, después de que el PP haya rechazado una propuesta similar en el Senado.

CHANTAJE

El presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte ha echado en cara a Escartín que Podemos hace "chantaje" al Gobierno de Aragón. Beamonte ha reiterado que el trasvase "está finiquitado para desgracia de muchos de ustedes, que no saben vivir sin otra cosa que no sea hablar de trasvase". Ha espetado al Gobierno que "no sabemos nada" de proyectos anunciados, como la Ley de Renta Básica o la de Igualdad de Oportunidades, destacando el "fracaso de la convivencia y la acción del Gobierno".

Beamonte ha elogiado las inversiones del Gobierno de España en Aragón, mencionando las actuaciones en las carreteras A-21, A-22, A-23, N-232, A-68 y la línea ferroviaria de Canfranc.

"Fomento se ha comprometido seriamente con esta Comunidad", ha aseverado, mencionando el "compromiso" del 1,5 por ciento Cultural, las inversiones del FITE, cuya nueva edición se firmará el próximo mes de abril, a lo que se suman las inversiones del Ministerio de Agricultura.

El diputado del PSOE, Javier Sada, ha dicho que "nunca han sido fáciles las relaciones" con el Gobierno de España destacando la "actitud de lealtad y colaboración" del Ejecutivo regional. Ha urgido a terminar el Pacto del Agua.

Arturo Aliaga, del PAR, ha apostado por tener "una sola voz" en las Cortes de Aragón en algunos asuntos y trasladar el consenso a los diputados aragoneses al Congreso.

Susana Gaspar, de Cs, ha dicho que el Gobierno aragonés debe ser "fuerte", lo que exige llegar a acuerdos con todos los grupos de las Cortes autonómicas para que después el presidenta tenga una "interolocución directa" con Rajoy.

Gregorio Briz ha apostado por "llevar planteamientos comunes a Madrid" y ha precisado que el Gobierno aragonés "no puede ser un ariete" aunque sí pueda insistir en algunas cuestiones. Ha manifestado su preocupación por asuntos como la financiación.