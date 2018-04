Revilla ve una "perversión intolerable" que ETA distinga entre víctimas

Publicado 20/04/2018 14:22:39 CET

El presidente cántabro cree que a los terroristas "no les queda otro remedio" que renunciar a la lucha porque "están acabados"

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha valorado "muy positivamente" que ETA anuncie "el fin de la lucha armada", pero cree que en el comunicado emitido por la banda hay una "perversión intolerable", que es que haga "distinción" entre unos asesinados y otros, entre quienes "estaban en el conflicto" y, al parecer y según los terroristas, "se merecieron ser ajusticiados", y aquellas personas que resultaron "colateralmente" víctimas de los atentados, que son por las que "vienen a pedir perdón".

Y eso es algo que no "puede admitir" la sociedad, ha sentenciado el también secretario general del PRC, para quien ETA tiene que "pedir perdón por todos los asesinados" porque "todos hemos sido víctimas".

"Tienen el mismo carácter de asesinatos atroces e injustos tanto el guardia civil como el policía nacional, el militar, el juez, el periodista, el político" o a quien "le tocó la china de la explosión de una bomba", ha comparado el jefe del Ejecutivo cántabro.

"Ahí estábamos prácticamente todos", ha señalado. "Había muchísimos involucrados, yo entre ellos", ha añadido Revilla, para indicar que él, cada vez que había un muerto de ETA, se sentía "víctima, independientemente de que fuese una persona que estaba haciendo compras en Hipercor y le tocó la china de la explosión de una bomba".

Al presidente autonómico, que se ha expresado así ante los periodistas, le parece "bien" el comunicado de la banda, en el sentido de que "es un paso", pero ha alertado de que "tiene trampa", ya que hace la citada distinción entre las víctimas, las vinculadas a un conflicto -que "no ha habido"- y las colaterales, lo que constituye una "perversión clarísima" que no se puede tolerar.

ACABAN, PERO NO DE LA MEJOR MANERA

El regionalista ha considerado además que a los terroristas "no les queda otro remedio" que renunciar a la lucha porque "están acabados", toda vez que "hace tiempo" ya que la banda fue "derrotada", tanto desde el punto de vista político como militar. "No tienen ninguna opción", ha remachado, antes de insistir en que dejan las armas porque no tiene posibilidad alguna de "ganar esa batalla". "Ha ganado la sociedad civil", ha zanjado.

Pero ha opinado sin embargo que "no acaban de la mejor manera", que a su juicio sería "reconociendo que se equivocaron y que sometieron a los españoles a una tortura innecesaria, para no conseguir nada, durante muchísimos años".

En este sentido, Revilla ha lamentado que los integrantes de ETA "se llevaron por delante a casi mil personas", y han dejado además a "miles" de familias "traumatizadas", así como "muchísimos heridos que tienen todavía que soportar las secuelas" sufridas por los atentados.

ALIVIO Y DESPREOCUPACIÓN

En cuanto al cese de la actividad del grupo armado, el presidente cántabro cree que llega en un momento en el que tienen que "liberar" a sus sucesores en el aspecto político -pues tienen representación en Euskadi y en el Congreso y el Senado, ha apuntado- de "algo que es insoportable para la sociedad vasca".

Al hilo, ha destacado que tanto vascos como el conjunto de los españoles han "comprobado el alivio" que ha supuesto que ETA sea, desde hace años, "una cosa secundaria, marginal", así como la "despreocupación" que conlleva ir ahora a esa Comunidad, o la "liberación" también que ha supuesto para el turismo. Así, en la actualidad la gente joven "no habla" de la banda terrorista, sino de otros temas que están "en el candelero", como la corrupción o Cataluña, ha citado Revilla para finalizar.