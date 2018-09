Las recién inauguradas depuradoras de Pozo Cañada y Hoya Gonzalo abastecerán a una población de hasta 7.500 habitantes

Publicado 14/09/2018 13:38:50 CET

ALBACETE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs) de Pozo Cañada y Hoya Gonzalo, dos localidades albaceteñas que suman más de 3.500 habitantes y que cuentan ahora con unas infraestructuras de depuración con un horizonte de 7.500 personas.

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, que ha acompañado al jefe del Ejecutivo regional, ha señalado que ambas depuradoras han supuesto una inversión para el Gobierno de Castilla-La Mancha de cerca de 6 millones de euros.

Las infraestructuras permitirán una capacidad de 1.500 metros cúbicos diarios para abastecer a una población de hasta 7.500 habitantes, es decir, "para depurar bien ahora pero también en un futuro", ha dicho la consejera, según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.

"En lo que va de legislatura hemos invertido casi 100 millones de euros en materia de depuración, entre obras y explotación. El Ejecutivo es quien decide invertir donde se necesita para cubrir las necesidades de los ciudadanos, como lo era este problema de la calidad del agua", ha afirmado.

La titular de Fomento del Gobierno regional ha resaltado la negociación que ha tenido que realizarse con la empresa adjudicataria de las obras por parte de la Administración regional para que hoy se pueda decir "que el compromiso que se adquirió es una realidad".

En otro orden de cosas, García Élez ha valorado el trabajo de los alcaldes de las poblaciones que demandan estos proyectos para sus municipios mientras que "soportan presiones importantes por parte de las Confederaciones y hacen frente a las multas y sanciones que vienen apretando desde la Unión Europea".

"El Gobierno regional no podía sino atender y ponerse al lado de los municipios, porque apoyamos, apostamos y ayudamos a remar en la misma dirección en materia de depuración, que condiciona el crecimiento, desarrollo y futuro de las localidades", ha añadido.

"El Gobierno regional tiene un objetivo prioritario como es la recuperación de la calidad del agua y de los caudales de los ríos, de ahí que el tema de la depuración no es baladí. No solo lo decimos, sino que lo practicamos. No vale solo con vender que se apoya la sostenibilidad y el medio ambiente y luego miremos para otro lado. El Gobierno de García-Page mira de frente a los problemas y se pone al lado de los Ayuntamientos para solucionarlos", ha concluido.