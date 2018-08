Hollywood critica los cambios en los Oscar: "El negocio del cine acaba de morir"

Actualizado 12/08/2018 14:29:00 CET

Las nuevas decisiones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood no han tardado en levantar ampollas. Tal y como era de esperar, de las tres grandes novedades ha sido la nueva categoría, la que premiará los logros del "cine popular" es la que más polémica ha despertado entre los miembros de la Academia que, además, afean a la organización el hecho de que tomara unas decisiones tan importantes sin consultarles.

"El negocio del cine acaba de morir con el anuncio del Oscar a mejor película 'popular'", espeta el actor Rob Lowe (The Interview), uno de los más críticos, a través de Twitter donde también destaca que el cine "ha tenido una salud paupérrima durante muchos años" pero aún así había sobrevivido a "secuelas, franquicias e integración vertical".

El de Lowe ha sido uno de tantos tuits que salieron a la luz después de que la Academia anunciar este jueves tres importantes modificaciones en la gala de los Oscar: La creación del mencionado premio al cine popular, adelantar la fecha de celebración de la ceremonia y el compromiso de que la gala no dure más de tres horas, para lo que entregará algunos premios durante los cortes publicitarios.

Medidas que no han sentado nada bien muchos de los miembros de la asociación, tanto por su contenido -especialmente polémico en el caso de la nueva categoría- como por la forma en la que fue adoptada y comunicada la decisión por parte de la dirección de la Academia.

Así, y tal y como recoge Variety, un socio anónimo cree que "es problemático para la imagen de la Academia" hacer tantos cambios en tan poco tiempo. En los últimos años, la organización con 90 años a las espaldas ha introducido otras novedades, la más destacada fue aumentar de cinco a diez nominados a Mejor Película en 2009. Una medida que, precisamente, también se adoptó para frenar la gran pérdida de audiencia que llevaba sufriendo la gala desde hace tiempo y que, vistos los datos de audiencia de las últimas ediciones, no tuvo el efecto deseado.

Otros como James Schamus, director general de la productora y distribuidora estadounidense Focus Features, ironiza con el hecho de que "la Academia otorgará el nuevo premio Oscar de películas populares en un anuncio en el descanso de la Super Bowl", con el objetivo de conseguir "la mayor audiencia posible".

Entre el vendaval de críticas, Adam McKay, guionista de Ant-Man, propone que hayan nuevas categorías como el galardón al "mejor lanzamiento de cuchillo", mientras que Al Jean, productor ejecutivo de Los Simpson, bromea con que lo siguiente es que "todo el mundo" gane un Oscar..

The film business passed away today with the announcement of the “popular” film Oscar. It had been in poor health for a number of years. It is survived by sequels, tent-poles, and vertical integration. — Rob Lowe (@RobLowe) 8 de agosto de 2018

BREAKING: So excited that the Academy is going to hand out the new Popular Movie #Oscars award during its own tv spot in the middle of a Super Bowl ad break, thus assuring the biggest possible audience for it. — James Schamus (@JamesSchamus) 8 de agosto de 2018

Best Popular Film? oof — Elijah Wood (@elijahwood) 8 de agosto de 2018

Other new categories:

-Best movie where shit blowed up good.

-Hottest female alien

- Best back flip to avoid a thrown knife

-Best knife throw

-Best “you thought he was dead but now he’s back and REALLY kicking ass” https://t.co/LI61qULdC9 — Adam McKay (@GhostPanther) 8 de agosto de 2018

.@TheSimpsons Next: everyone gets an Oscar day. — Al Jean (@AlJean) 8 de agosto de 2018

Seems the Oscars are adding Best Popular Film category. Can best Non-Human Performance be far behind? — Brent Spiner (@BrentSpiner) 8 de agosto de 2018