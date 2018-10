Los Oscar crean una nueva categoría para premiar a las películas más populares

Actualizado 08/08/2018 19:01:15 CET

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tan solo horas después de reelegir a John Bailey como presidente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado tres importantes cambios que serán clave en el futuro de los premios Oscar. Entre ellos destaca la inclusión de una nueva categoría para premiar a los filmes más "populares".

"Se está diseñando una nueva categoría en torno a los logros en el cine popular", señaló la Academia en un correo electrónico enviado a sus miembros este miércoles y firmado por propio Bailey y por la directora ejecutiva, Dawn Hudson. Una decisión con la que los Oscar intentan que las películas más taquilleras tengan más presencia en la gala para conectar así más con el público. Algo que ya buscó con la expansión de la categoría de Mejor Película en 2009 de cinco a 10 nominados, pero esta medida no cambió sustancialmente el tipo de filmes nominados.

Otra de las novedades, que a buen seguro tampoco estará exenta de polémica, es el compromiso de hacer una gala más atractiva para el público, con un ritmo más televisivo y que no sobrepase las tres horas de duración. Para conseguir dicho objetivo entregará los premios de algunas de sus 24 categorías, todavía no decididas, durante las pausas de publicidad de la emisión.

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:

- A new category is being designed around achievement in popular film.

- We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

- We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9