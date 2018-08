Jim Carrey cita Toy Story para burlarse de la Fuerza Espacial de Trump: "¡Hasta la estupidez... y más allá!"

Actualizado 14/08/2018 10:35:54 CET

MADRID, 14 Ago. (EDIZIONES) -

En los últimos días, la noticia de que Donald Trump ha ordenado al Pentágono crear una Fuerza Espacial separada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha copado los titulares. Una medida que el actor Jim Carrey no ha pasado por alto. De esta manera, el actor y cómico estadounidense ha echado mano de sus redes sociales y de su otra gran pasión, la pintura, para sacarle punta al asunto.

"¿Tu Presidencia saltó el tiburón? ¡Mejor llámalo Space Force! ¡Hasta la estupidez y más allá!", tuiteó Carrey, acompañando la publicación de una imagen caricaturesca del gobernante estadounidense hecha por el propio actor. La publicación, que recuerda a la famosa frase de Buzz Lightyear en Toy Story, ya acumula más de 9.000 retuits en apenas unas horas.

"Para mí no es una elección hacer caricaturas. Simplemente no puedo ver cómo se desarrolla esta pesadilla, tengo que hacer algo artístico", aseguró Carrey sobre dibujos como este, que ha venido realizando durante los últimos meses. "Probablemente los ama de alguna manera", agregó con respecto a Donald Trump.

Has your Presidency jumped the shark? Better call SPACE FORCE! To stupidity and beyond!!! https://t.co/NrLGWEFBsI pic.twitter.com/BZqxmJKjv9