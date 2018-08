Tarantino ficha a Lena Dunham para Once Upon a Time in Hollywood

Actualizado 23/08/2018 13:32:52 CET

Quentin Tarantino acaba de fichar a Lena Dunham (American Horror Story) para Once Upon a Time in Hollywood , quien compartirá cartel con Brad Pitt y Leonardo Di Caprio en la película ambientada en los asesinatos cometidos por la secta de la familia Manson, uno de los cuales fue el de Sharon Tate, la fallecida actriz y esposa del director Roman Polanski.

Según informa Variety, Dunham dará vida a una mujer apodada Gypsy, aunque todavía no hay más detalles acerca del rol que desempeñará en la trama. Este será el primer papel de peso de la intérprete en su carrera profesional, después de participar en varios proyectos de corte independiente, protagonizar la serie televisiva Girls y hacer aparición en American Horror Story.

Además, junto a la actriz también se han incorporado Austin Butler (Arrow), que interpretará a un personaje ficticio llamado Flower Child, y Lorenza Izzo (Feed the Beast), que se meterá e la piel de la actriz italiana Francesca Capucci (Colombo).

Once Upon a Time in Hollywood, según expresó Tarantino a CinemaWith, tendrá un tono muy similar al de Pulp Fiction. El guion, que también correrá a cargo del cineasta estadounidense, mostrará el punto álgido de la revolución hippie y de la contracultura.

Sony Pictures, que inicialmente decidió que Once Upon a Time in Hollywood llegaría a las salas el 26 de julio de 2019, anunció en julio que el filme verá la luz dos semanas antes para evitar una posible controversia con el 50 aniversario del asesinato de Sharon Tate. El elenco de la producción lo completan Margott Robbie (Escuadrón suicida), Al Pacino, Luke Perry (Riverdale), Dakota Fanning (Ocean's 8) y Damian Lewis (Homeland), entre otros.