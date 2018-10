Quentin Tarantino ya ha encontrado a su Bruce Lee para Once Upon a Time in Hollywood

Actualizado 18/08/2018 11:28:02 CET

MADRID, 18 Ago. (EDIZIONES) -

Falta menos de un año para que Quentin Tarantino alumbre su noveno largometraje. Se trata de Once Upon a Time in Hollywood, que estará ambientada en 1969, con los asesinatos perpetrados por los seguidores de la secta de Charles Manson de fondo. Así pues, el elenco será una mezcla de personajes ficticios y conocidas personalidades de la vida real del Hollywood de aquel entonces.

Once Upon a Time in Hollywood se encuentra actualmente en el segundo mes de rodaje. Y según han revelado ahora fuentes cercanas al rodaje consultadas por The Wrap, Tarantino ya ha encontrado a su Bruce Lee. El famoso luchador de artes marciales será encarnado en la película por el actor Mike Moh, conocido por su papel en la serie de Marvel Inhumans.

La noticia de que Mike Moh estaba entre el reparto del filme ya se conocía desde el mes de julio. Sin embargo, ahora se ha confirmado que interpretará el papel de Bruce Lee, que conoció a Sharon Tate a su paso por la ciudad de Los Ángeles. Queda por ver qué importancia tendrá este personaje en una trama en la que todo hace indicar que el protagonismo estará muy repartido.

Además de interpretar a Tritón en la serie Inhumans, Moh también ha aparecido en otras ficciones de televisión como Street Fighter: Resurrection, Kamen Rider: Dragon Knight y Empire.

Los rumores ya apuntan a la época de la vida de Bruce Lee que, con mucha probabilidad, será retratada en la película. El famoso luchador de artes marciales trabajó con Sharon Tate en La mansión de los siete placeres (The Wrecking Crew). En esta película, de 1968, Lee ejerció como asesor de las escenas de lucha. Allí fue donde conoció a Tate, que más tarde sería asesinada por seguidores de la familia Manson.

En aquella época incluso se sospechó con que podría haber sido Lee el culpable de los asesinatos. Quizá ese punto negro de la historia sea lo que Tarantino quiera explorar en su nueva película.

Mike Moh estará acompañado de otros intérpretes como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Damian Lewis, Burt Reynolds, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Al Pacino y Scoot McNairy. La película se estrenará en cines el 26 de julio de 2019.