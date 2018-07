Who is America?: Sacha Baron Cohen responde a las críticas de Sarah Palin

Actualizado 14/07/2018 13:56:47 CET

Usando el pseudónimo de su personaje, Billy Wayne Ruddick Jr., Sacha Baron Cohen ha respondido a las acusaciones de la excandidata a vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Sarah Palin. Esta misma semana, Palin denunció el engaño que el actor y cómico perpetró para que participara en su serie Who is America?, que pronto emitirá Showtime.

Cohen se ha ido ganando la fama de cómico excéntrico y conflictivo en la industria durante los últimos quince años, bien sea por sus películas satíricas o por las promociones que acompañaron a estos proyectos. Todo empezó en 2002 con Ali G anda suelto. A este papel le siguieron otros como Borat (2006), Bruno (2009) y El dictador (2012), con las que siguió aumentando su popularidad.

Ahora, Cohen está listo para estrenar en televisión su nueva serie. Showtime lanzará Who is America? (¿Quién es América?) este domingo y la ficción llega envuelta en polémica. A Sarah Palin no le gustó nada que Cohen la usara como parte de su irónica serie, ya que la excandidata a la vicepresidencia de Estados Unidos creía que estaba participando en una conferencia para honrar a los veteranos estadounidenses y contribuir a un "documental histórico de Showtime".

Palin acusó a Cohen de fingir ser un veterano discapacitado, llegando a calificar al cómico como "malvado y explotador". "¿Cómo se atreve a burlarse de los que han luchado y servido a nuestro país? Está verdaderamente enfermo", citó la exrepresentante republicana en su comunicado.

Ahora, Cohen ha querido responder a Palin pero, una vez más, lo ha hecho desde la trinchera cómica que le ofrece su personaje. Firmando como Billy Wayne Ruddick Jr, un fan de Donald Trump que dedica su tiempo retuiteando a otras personas con la misma convicción política, Cohen dijo lo siguiente.

"No dije que fuese un veterano de guerra. Estaba en el servicio, no el militar, pero sí en el United Parcel, y luché por mi país una vez, cuando disparé a un mexicano que intentaba adentrarse en mi propiedad", comentó Billy, entre otras cosas, en su carta abierta publicada en su perfil de Twitter.