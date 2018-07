Keith Richards salva una emisora de radio

Actualizado 02/09/2011 16:02:09 CET

LONDRES, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Angel Radio, una pequeña emisora de radio de la Isla de Wight, al sur de Reino Unido, estaba a punto de cerrar después de que un rayo destruyera su transmisor el pasado julio. El máximo contribuyente a la campaña de recaudación de fondos para su salvación ha sido nada menos que el veterano guitarrista de los Rolling Stone.

El director de Angel Radio, Bev Webster, explica, en declaraciones a un periódico local, cómo un rayo destruyó el transmisor de la emisora el pasado mes de julio y les obligó a cerrar la radio durante tres días.

Sabiéndose incapaces económicamente de pagar la reparación del transmisor, la emisora, que programa música de la primera mitad del siglo XX, decidió comenzar una recolecta entre sus seguidores para conseguir el dinero necesario.

Sin embargo, no esperaban que uno de los cheques que llegó, por valor de 3.400 euros, fuera del guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards. De hecho, el director de la emisora afirma que en un primer momento pensaron que se trataba de una broma.

"No sé si Keith nos escucha en Internet o puede que no sintonizara cuando tocaron en el Festival Isle of Wight hace unos años, pero no podíamos creernos que recibiéramos su cheque en el correo", explica Webster.

Al comprobar el cheque, se dieron cuenta de que la donación era real y que el autor era, efectivamente, Keith Richards. Un portavoz del guitarrista confirmó la donación al periódico local, aunque rechazó cualquier otro tipo de declaración al respecto.