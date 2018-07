Serrat sale en defensa de la propiedad intelectual

Actualizado 26/01/2011 13:40:36 CET

ZARAGOZA, 26 Ene.

El cantautor Joan Manuel Serrat ha defendido la propiedad intelectual, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, PP y CiU sobre la conocida como 'Ley Sinde', al alegar: "yo, hasta la fecha, tengo que pagar absolutamente por todo aquello que uso y consumo".

En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, Serrat ha expuesto como ejemplo que "voy a comprar un chorizo, he pasado por delante de una charcutería, he agarrado un chorizo y me lo he llevado", de forma que "el charcutero me ha dicho 'oiga, que hay que pagarlo' y le he dicho 'pues usted perdone, qué le debo'".

"Me parece que con los artistas y obras de arte tendría que ocurrir lo mismo", ha recalcado, para indicar que "no sé porqué se producen situaciones tan confusas" con respecto a la propiedad intelectual. "Lo ignoro", ha apuntado, para defender que "yo, hasta la fecha, tengo que pagar absolutamente por todo aquello que uso y consumo".

Joan Manuel Serrat ha realizado estas declaraciones en Zaragoza, momentos antes de inaugurar la exposición 'Miguel Hernández-Serrat: Hijo de la luz y de la sombra. Imágenes para un poeta', un recorrido por la vida de Miguel Hernández, que podrá visitarse hasta el 6 de marzo en el edificio Paraninfo de la capital.