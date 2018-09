Anna Cruz: "No vamos sobradas en nada, solo nos diferencia nuestra garra"

UNDER ARMOUR

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jugadora de la selección española Anna Cruz ha explicado que se deben tomar el Mundial de Tenerife como "una recompensa a todo el trabajo bien hecho durante los últimos años" por el equipo nacional y conscientes de que no van "sobradas ni físicamente ni en nada", por lo que lo único que prometen es "dejarlo todo en la pista" y aprovechar "la garra" que sienten como su mejor activo.

"Nos tenemos que tomar esto como algo que disfrutar. Es como una recompensa a todo el trabajo bien hecho durante los últimos años. Al final las doce elegidas representamos a toda una generación de jugadoras que han pasado por la selección y que han estado haciendo las cosas bien. El premio de un Mundial en casa nos ha tocado disfrutarlo a nosotras", valoró Cruz en una entrevista concedida a Europa Press.

La barcelonesa, que calzará el modelo 'Under Armour Curry' en este Mundial, avisó de que componen "una selección que no va sobrada, ni físicamente ni en nada". "Lo que nos diferencia un poco es nuestra garra, nuestro carácter, nuestra manera de luchar aunque el partido vaya en contra. Esa es nuestra forma de ser. Físicamente todas nos sacan dos cuerpos, las japonesas son más rápidas... Intentaremos suplir nuestras carencias con nuestra forma de ser luchadora y guerrera. No prometemos nada, solo que nos dejaremos todo en la pista", reflexionó.

En esta línea de prudencia, la escolta remarcó que "en los partidos de preparación se ha visto que cualquier rival te puede dar un susto" y que en Tenerife deberán competir "con máximo respeto ante todo el mundo".

"Muchas veces la gente, fruto del desconocimiento, te dice que Japón, por ejemplo, es asequible. Nadie conoce a Japón, pero en realidad tienen buenas tiradoras y hacen un juego muy atípico al que no estamos muy acostumbradas. No va a ser fácil ninguno de los partidos del grupo", dijo, avisando también del peligro de Puerto Rico y Bélgica.

A dos días de que empiece el Mundial, en la selección todavía no han "notado lo de estar en casa", aunque confían en hacerlo en cuanto el balón se ponga en juego. "Supongo que cuando llegue el primer partido notaremos el calor de la afición. Esperamos que la afición nos acompañe en todos los partidos y que sea ese sexto jugador que seguro que nos hace falta porque este campeonato va a ser muy duro", pidió.

"OJALÁ SE ME APAREZCA LA VIRGEN COMO EN RÍO"

Cruz fue una de las jugadoras fundamentales que logró la histórica plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde protagonizó un fogonazo espectacular en cuartos de final, cuando anotó sobre la bocina la canasta de la victoria ante Turquía tras recorrerse todo el campo botando.

"Esperemos no tener que llegar a ese momento, pero si tiene que aparecer ojalá se me aparezca la Virgen otra vez. Si lo podemos evitar e ir un poco más relajadas al final, mejor. Si no es el momento más especial es uno de los más especiales junto con ganar el anillo de la WNBA. Fue algo muy especial. Estábamos todas empujando ese balón para que entrara", rememoró.

Dos años después de aquel momento, la catalana sigue siendo importante para Mondelo, que en este Mundial le hará "ir alternando posiciones al '1' y al '2' dependiendo del partido y de las circunstancias". "Me pide salir a morder, que es lo que hacemos todos los días de nuestras vidas. Nos caracterizamos por salir a morder y por no darnos nunca por vencidas", reiteró.

Por último, Cruz, de 31 años, espera que este Mundial no suponga el final de la generación más exitosa en la historia del baloncesto femenino español. "Río fueron mis primeros Juegos y espero que no sean los últimos. Si el cuerpo aguanta me gustaría poder estar en Tokio. Tampoco queda tan lejos. Ojalá el seleccionador vuelva a contar conmigo", concluyó.