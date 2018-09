Actualizado 21/09/2018 14:07:04 CET

Barça y Baskonia arrancan la pelea por el primer título de la temporada

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barça Lassa y Kirolbet Baskonia abren este viernes la Supercopa Endesa --19.00 horas/#Vamos-- con la primera de las semifinales, entre dos equipos que lideran el palmarés de la competición y que medirán sus reforzadas y nuevas fuerzas.

Existen cinco precedentes entre ambos en Supercopa, con 2-2 en el balance de semifinales y victoria catalana en la única final, la de 2011, que se han disputado. Pero con dos equipos muy renovados, sobre todo en el bando barcelonista, de poco sirve mirar atrás.

La Supercopa Endesa abre la temporada, es una primera prueba de fuego y con un título oficial para poner emoción a la pretemporada. "No estamos perfectos", aseguró Svetislav Pesic en la previa en cuanto a nivel físico, pero cree que tampoco lo estará Baskonia.

Y eso que los baskonistas han ganado todos sus partidos amistosos de pretemporada. Ganaron por 91-54 al Partizán de Belgrado, por 62-83 a Cafés Candelas Breogán y por 70-77 a Delteco GBC, estos dos últimos partidos en el Circuito Movistar de Tarragona.

De momento, un Barça Lassa que deposita su confianza de nuevo en el veterano técnico serbio-alemán que les llevó a ganar la Copa del Rey el pasado año, ha tenido una pretemporada llena de altibajos en la que perdieron la Liga Catalana frente al MoraBanc Andorra.

Dos últimos triunfos abultados contra el Partizán Belgrado (101-64) y el Arka Gdynia (67-94) han dado alas a un Barça Lassa que todavía no podrá contar con Pau Ribas, Kevin Séraphin --aunque ya se entrene con el grupo desde esta semana y viaje-- ni Adam Hanga.

Por contra, la llegada de hasta seis caras nuevas como son las de Chris Singleton, Kevin Pangos, Kyle Kuric, Jaka Blazic, Artem Pustovyi y Rolands Smits hacen presagiar un cambio drástico y, esta Supercopa, empezará a decir cómo de grande podría ser.

Un duelo bonito podría ser el de Chris Singleton, estrella del Panathinaikos que ahora intentará seguir creciendo en Barcelona, contra un Tornike Shengelia que sigue siendo faro baskonista en la pintura, además de un veterano con galones para Pedro Martínez.

La llegada del alero estadounidense Shavon Shields es, junto a los fichajes del escolta Darrun Hilliard y el '4' Ajdin Penava, de lo poco nuevo en un equipo que mantiene al pívot Vincent Poirier, el escolta Matt Janning o al base Marcelinho Huertas.

RARO ESTRENO SIN NAVARRO

Sin duda, el gran protagonista ausente del partido será Juan Carlos Navarro. Tras 20 campañas en la elite y en el Barça Lassa, salvo una temporada en la NBA con Memphis Grizzlies, este será el primer partido del Barça Lassa sin su capitán, referente y leyenda Juan Carlos Navarro.

El ahora manager del baloncesto blaugrana no estará en la pista en Santiago y no podrá contribuir a la búsqueda de una séptima Supercopa para su club. El adiós de Navarro hará que sea raro ver un partido del Barça sin él; sobre todo sabiendo que no está lesionado sino en el despacho.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA LASSA: Heurtel, Kuric, Blazic, Singleton, Tomic --posible cinco inicial--; Pangos, Smits, Pustovyi, Oriola, Claver, Font, Séraphin.

KIROLBET BASKONIA: Granger, Janning, Shields, Shengelia, Poirier --posible cinco inicial--; Penava, Vildoza, Voigtmann, Sedekerskis, Huertas, Diop, Garino, Hilliard.

--ÁRBITROS: Hierrezuelo, Pérez Pizarro y Peruga.

--PABELLÓN: Fontes do Sar.

--HORA: 19.00 horas/#Vamos.