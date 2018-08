'Chacho' Rodríguez: "Doncic es muy bueno y la NBA le hará mejor"

Publicado 22/07/2018 10:36:40 CET

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base español del CSKA Moscú, Sergio Rodríguez, aprovecha estos días unas vacaciones "siempre positivas" para desconectar y ya comenzar a "preparar" su segundo año en el gigante ruso, con el "complicado tema de las ventanas" FIBA de nuevo a la vista, y repasa la actualidad del baloncesto con la marcha de Luka Doncic a la NBA.

El 'Chacho', un jugador que marcó una época en el Real Madrid entre 2011 y 2016, atiende a Europa Press como embajador de Bridgestone. Una entrevista en la que es obligada la pregunta sobre el cuadro de la capital, de nuevo campeón de la Euroliga la pasada temporada, y por otra época blanca, la que ha marcado Doncic desde que debutara con 16 años en el primer equipo.

"Desde luego", el tinerfeño lo tiene claro: el joven esloveno dejó su huella a las órdenes de Pablo Laso. "Es verdad que las etapas que ha ido cumpliendo ha sido todo muy rápido, y es muy difícil. Nadie lo ha hecho hasta ahora. Es un grandísimo jugador y sobre todo como persona tiene todo muy claro y muy maduro para su edad", explica, elogiando a la ahora promesa de la NBA.

Y es que los cantos de sirena se convirtieron en realidad para el campeón de Europa con su país y el Real Madrid, cuando a finales de junio salía como el 3 del 'Draft' rumbo a Dallas Mavericks. El 'Chacho', conocedor de la NBA durante seis temporadas, avisa de que Doncic explotará en la mejor liga del mundo.

"Ahora afronta una etapa diferente pero que por su forma de ser y por lo que gusta el baloncesto estoy seguro de que ahí va a disfrutar mucho y va a tener muchos éxitos también. Doncic, aún siendo un gran jugador, que ha estado al más alto nivel en Europa, creo que tiene mucho margen de mejora. Ese es el potencial que tiene", comenta.

"Por eso ha salido tan alto en el 'draft' y es la parte tan positiva que tiene, que aparte de ser muy bueno, en la NBA le van a ayudar para que mejore en todo. Ya no solo en el tema de competición, que en muchos momentos ha sido un crecimiento rápido, sino también físicamente. En la NBA cuidan mucho entrenar y mejorar individualmente. Esa parte es muy buena para él", añade.

"LAS VENTANAS ES UN TEMA COMPLICADO"

A nivel personal, el ex del Madrid comienza ya su puesta a punto para una temporada que, sin haber comenzado, abrirá una nueva 'ventana' FIBA a mediados de septiembre por la clasificación al Mundial 2019. "El tema de las ventanas es un tema complicado, porque hasta que no queda una semana para la ventana no se sabe qué va a pasar. Ya han pasado tres ventanas y es lo mismo", lamenta.

"Mi intención es jugar con la selección, me encanta jugar con la selección. Como todo se decide a pocos días de que se juegue, nunca sabes, pero mi intención es jugar en septiembre. Será un 'timing' que tampoco será muy bueno porque acabaremos de empezar la pretemporada y tendremos que llegar preparados de nuestros entrenamientos en agosto pero buen a ver qué pasa", añade.

El 'Chacho', que se pondrá de nuevo a las órdenes de Dimitrios Itoudis el primero de septiembre, llegará con "mucha ilusión" y el obligado objetivo de ganar la liga rusa y la Euroliga. "Siempre es positivo poder tener tu tiempo para descansar y también tener tu tiempo para mejorar cosas que durante el año son imposibles por el ritmo de competición", explica.

"Estoy con mucha ilusión, cada año es diferente pero los objetivos son muy claros. En el CSKA es ganar, ganar todo. La Euroliga, como para todos, o muchos equipos con las puertas abiertas para ganar, y seguir ganando la liga de tu país, que deja muy buen sabor de boca cuando te vas de vacaciones", finaliza.