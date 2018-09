Jaime Fernández: "Somos ambiciosos y no nos ponemos límite"

Publicado 18/09/2018 16:22:27 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Unicaja Jaime Fernández se ha definido como "ambicioso" y ha pedido a sus compañeros que compartan ese anhelo en la nueva temporada, en la que no se deben "poner límites" frente a rivales como Real Madrid o Barça Lassa que "está claro que están un peldaño por encima".

"Somos jugadores nuevos con un entrenador nuevo. Hay que estar como esponjas para coger lo conceptos y las ideas rápido. Un equipo no se crea en una semana, es algo mucho más complejo. Las temporadas son muy largas, hay que ser pacientes. A día de hoy no me doy satisfecho con nada. Soy ambicioso y no me voy a poner límites ni muchísimo menos", analizó Fernández en la presentación de la Liga Endesa.

El madrileño subrayó que "está claro que Madrid y Barcelona están un peldaño por encima". "Pero nosotros somos ambiciosos y no nos ponemos límite. Está claro que tenemos una responsabilidad al llevar esta camiseta, así que vamos a por todas", animó.

Pese a que la pretemporada del Unicaja "no ha sido la mejor", uno de sus nuevos fichajes pidió "no sacar conclusiones de esto". "El trabajo que estamos haciendo está siendo muy bueno y hay que seguir y construir. Yo soy optimista y quiero transmitir este optimismo a la gente. Que estén tranquilos y que lo importante es la Liga", tranquilizó.

En cuanto a su posición predilecta, apuntó que él se siente "cómodo en la pista". "Me da igual de base o de escolta. Esta pretemporada he jugador más de escolta que de base, pero estoy bien en las dos posiciones. Lo que haga falta. Ni Casimiro ni yo estamos preocupados por dónde vaya a jugar, sino por dónde puedo aportar al equipo. Es lo bueno de tener esa polivalencia", dijo, añadiendo que "la confianza de ir a la selección y hacer un buen papel es un empujón" para afrontar la temporada.