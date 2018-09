Pau Gasol: "Si estoy físicamente bien mi deseo es estar en el Mundial"

Publicado 05/09/2018 13:23:14 CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pívot español de San Antonio Spurs, Pau Gasol, ha asegurado que se mantiene "fiel" a su filosofía de "vivir el presente" y que no mira más adelante de la siguiente temporada en la NBA, pero ha adelantado que si llega al próximo verano "físicamente bien" tiene la "ilusión" y el "deseo" de formar parte de la selección española que disputará el Mundial de China, siempre que certifique una clasificación que tiene bastante encarrilada.

"Soy fiel a mi filosofía y vivo el presente. Me planteo hacer la mejor temporada posible y una vez acabe veré cómo me encuentro físicamente a punto de cumplir 39 primaveras. La ilusión la tengo, me encanta jugar con la selección y me gustaría poder continuar, clasificarnos para los Juegos Olímpicos de Tokio y ayudar al equipo con mi presencia. Si estoy físicamente bien mi ilusión y mi deseo es estar en el Mundial", confirmó este miércoles Gasol durante la presentación en Madrid de su libro autobiográfico 'Bajo el aro'.

Echando la vista un poco más adelante, el pívot explicó que "de momento" no piensa "en el momento de la retirada", aunque no oculta que va a "llegar en una fecha cercana". "Tengo dos años más de contrato, tengo la idea de pasar ese periodo y a partir de ahí ya veremos. No sé cómo me encontraré ni como me sentiré. Solo sé que quiero disfrutar esta temporada, darlo todo y tener un papel significativo dentro del equipo, no me planteo más allá. Según pasan los años es más difícil pensar en una retirada jugando en el Barça", subrayó sobre su club de formación.

En cuanto a actualidad de la selección española, reconoció que "el tema de las 'ventanas' es una situación un poco extraña y excepcional", debido a la ausencia de todos los jugadores de la NBA y de la mayoría de jugadores de la Euroliga, aunque quiso extraer el lado positivo.

"Aunque sea una situación un tanto desafortunada también tiene una parte positiva: ha dado la oportunidad de estar en la selección a jugadores que normalmente no van y lo han hecho de maravilla. Hay que felicitarle, darle mucho crédito por mantener el espíritu del equipo independientemente del jugador que esté. Llegará un momento en el que algunos o la mayoría serán reemplazados. El seleccionador tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar, pero es posible que algunos jugadores de las 'ventanas' se ganen un sitio en el equipo final", dijo.

Además, Gasol también quiso lanzar un mensaje de aliento a la selección española femenina, que a finales de septiembre disputará el Mundial de Tenerife, y avisó del peligro que representa el papel de anfitrión.

"Siempre es una presión especial y diferente cuando juegas en casa, nosotros ya lo vivimos en el Eurobasket 2007 y en el Mundial 2014, que no fueron nuestros mejores campeonatos. Tenemos un gran equipo con grandes jugadoras, espero que sean capaces de apartar todo el ruido exterior y la atención extra que recibes por jugar en casa. Ojalá disfruten, vayan paso a paso y nos den una gran alegría finalizando en lo más alto", confió.