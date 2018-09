Silvia Domínguez: "Cruzarte con Estados Unidos cambia la historia"

UNDER ARMOUR

La base de la selección español Silvia Domínguez ha reconocido que tuvieron "mala suerte" en el sorteo del Mundial de Tenerife, ya que el hipotético cruce con Estados Unidos en las semifinales "cambia la historia", aunque ahora mismo solo se quieren "reiventar, empezar de cero, dejar atrás todo lo hecho y disfrutar de este evento único en casa".

"Tanto en el Mundial 2014 como en los Juegos de Río tuvimos la suerte de no cruzarnos con Estados Unidos hasta la final. Eso cambia la historia. Acabas siendo bronce perdiendo un partido en todo el Mundial y acabas siendo plata perdiendo un partido en todo el Mundial. Al final acabas perdiendo contra el mismo rival. Esta vez el sorteo no ha sido tan favorable", lamentó Silvia Domínguez en una entrevista concedida a Europa Press.

Pese a que "la gente se queda con que hay dos jugadoras que no vienen al campeonato como Maya Moore y Sylvia Fowles", la realidad es que "las doce estadounidenses que vienen también son increíblemente buenas". "Lo peor de todo es que siguen teniendo mucho hambre cada año, muchas ganas de demostrar que siguen siendo imbatibles. Eso las hace casi inalcanzables", dijo, avisando de que ya el debut ante Japón les va a "costar la vida".

"Australia, Francia, Canadá... Hay varios equipos que pueden estar ahí y cada vez se suman más. Por eso que nadie menosprecie a Japón porque es un equipo que un partido a vida o muerte se puede cargar a cualquiera. Le aguantó a Estados Unidos tres cuartos en los Juegos de Río. Seguramente nos encontremos algún otro equipo en este campeonato que nos sorprenda a todos", advirtió.

La catalana, que calzará el modelo 'Under Armour Curry' en este Mundial, explicó las instrucciones que les ha dado Lucas Mondelo para afrontar el Mundial. "Reinventarnos, empezar de cero, dejar atrás todo lo que hemos hecho, disfrutar de este evento único por ser en casa y competir. Vamos a hacer lo que sabemos hacer", prometió, después de "una concentración complicada y dura".

UNA INOPORTUNA LESIÓN QUE ESPERA HABER SUPERADO

"Muchas jugadoras hemos tenido problemas de lesiones, no estamos acostumbradas a esto y afecta. Pero preferimos ver la parte positiva y pensar que otras jugadoras han tenido un protagonismo muy grande en esta concentración y que eso nos da más amplitud en la plantilla", reflexionó.

Precisamente Domínguez ha sido una de las jugadoras que llega mermada, en caso por una rotura muscular que "necesitaba el tiempo de cicatrizar". "No creo que esté en mi cien por cien porque son veinte días de lesión y quiera o no te frena el ritmo, pero siempre que no tenga ningún dolor y todo responda bien, para adelante con todo", se animó, con ganas de cumplir su "rol habitual de salir desde el banquillo e intentar cambiar los partidos".

En cuanto a la condición de anfitrionas, la jugadoras del Perfumerías Avenida no ocultó que "es algo especial". "Vienen familiares y amigos, gente que lo quiere vivir con nosotras. Hay una burbuja que hace este torneo diferente, pero tenemos capacidad de sobra para abstraernos de todo esto. Pensamos vivirlo como una ilusión, que tener a cinco mil personas apoyándonos sea un extra, nunca que sea una presión", deseó.

Superado este torneo, Domínguez espera repetir presencia olímpica en los Juegos de Tokyo 2020, a los que llegará con 33 años. "Ojalá, quiero intentarlo. Viví los Juegos de Río y no me gustaría perderme los de Tokio, pero todavía quedan dos años y hay muchos condicionantes de por medio", recordó.