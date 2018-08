Sainz: "Con la lluvia hay que jugársela, pero la clave de la carrera no ha estado ahí"

Publicado 22/07/2018 17:48:13 CET

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Renault), después de acabar este domingo en la duodécima posición del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, ha negado que "la clave de la carrera" haya estado en la intermitente lluvia caída sobre el circuito de Hockenheim y que tanto ha afectado por ejemplo al alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

"He salido bien, pero luego creo que me han hecho un 'sándwich' en la curva y he sido el peor parado. Con la lluvia hay que jugársela, pero creo que la clave de la carrera no ha estado ahí", aseguró Sainz desde la zona mixta de Hockenheim ante los micrófonos de Movistar Plus.

"No entiendo muy bien qué ha pasado ni por qué hemos perdido tantas posiciones con el 'safety car'. Creo que he parado justo antes de que saliese el 'safety car' y eso me ha hecho perder muchas posiciones. Una faena, porque hasta entonces... Sí, habíamos perdido una posición con Pérez, pero creo que teníamos ritmo suficiente para intentar algo al final", indicó el piloto madrileño.

Por último, Sainz admitió que había "perdido muchos puestos" al iniciarse "el baile de neumáticos" en los garajes. "Creía que el Sauber era doblado, pero no era doblado y le podía adelantar y le he adelantado; luego le he intentado devolver la posición porque me han dicho que se la devolviese y él no ha querido, me ha dejado pasar y he supuesto que él tenía un problema. No sé, muy raro todo; una guerra muy rara porque yo en ningún momento sabía muy bien dónde estaba", dijo finalmente sobre su sanción de 10 segundos, que le amargó el desenlace de este Gran Premio.